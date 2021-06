‘Lifting’ definitivo en el Ensanche

hoy va a ser un día clave para saber cómo quedará definitivamente, después de más de una década de estudios técnicos que han avanzado más lentos que el caballo del malo, como se suele decir, la denominada operación Peleteiro, gran proyecto urbanístico que debería servir para dar más vida al Ensanche compostelano y poner una nueva guinda en la acertada cadena de reformas que ha experimentado el principal barrio de la ciudad en las últimas tres décadas. Ciertamente, la mejora registrada en esta zona ha sido espectacular a todos los niveles, aunque todavía hay mucha gente que se empeña en destacar lo feísimo, incómodo e invivible que es, en su opinión, el Ensanche. Quizá se debe a que hace ya mucho tiempo que los críticos no pasan por allí, porque la imagen que presenta en la actualidad no tiene nada que ver con la que tenía hace unos años después de las numerosas obras que se acometieron con el fin de ensanchar aceras, peatonalizar rúas como la de la Camelia, ordenar puntos tan caóticos como la plaza Roxa, reurbanizar con acierto la llamada milla de oro en el cruce de Xeneral Pardiñas, limpiar de coches Carreira do Conde, reformar el parque de Ramírez y poner jardineras por doquier, entre otras muchas actuaciones. Hoy, en suma, se ha convertido en un barrio amable para el paseo sin perder su gran dinamismo comercial y el ambiente de sus terrazas, por mucho que algunas calles, como Santiago de Chile, sigan necesitadas de un lifting urgente. En este contexto, el plan Peleteiro puede ayudar de una forma definitiva a desterrar para siempre el descuidado aspecto setentero que presentan aún ciertos enclaves, entre ellos toda la zona que circunda la parcela ocupada por las antiguas instalaciones del centro estudiantil. Ojalá los arquitectos acierten. Tiempo han tenido de sobra para hacer las cosas bien.

BEATRIZ CASTRO/Periodista