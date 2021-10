Lilith Verstrynge y los pijoprogres de Podemos

El término pijoprogre, utilizado de forma despectiva contra las personas que defienden posiciones de izquierda e incluso revolucionarias pese a disfrutar de una vida muy acomodada y a moverse en círculos selectos, gusta mucho a ciertas personas con dinero que no entienden por qué algunos de los integrantes de su clase social se mojan en cuestiones que les son ajenas. Y también es muy usado, en plan mofa, por los currantes cuando aprecian que algún pipiolo sin callos en las manos ni sílice en los pulmones intenta hacer creer que pertenece a una clase que no le corresponde. Dicho término se utiliza casi siempre de una forma injusta, porque cualquier ciudadano con buena posición económica y social puede estar perfectamente comprometido con políticas de izquierda, lo mismo que un obrero con las ideas conservadoras, pero sí es verdad que en los últimos tiempos hemos asistido a un incremento muy importante del chirriante pijoprogresismo al que aluden los sectores antes citados. Es decir, el representado por indisimulados impostores que, desde atalayas privilegiadas y protegidos de toda perturbación económica, van dando lecciones a los demás sobre moral cívica, compromiso social, lucha contra los poderosos y reparto de la riqueza privada (la perteneciente a los demás, claro, no la suya). La dirección de Podemos es, en este sentido, un enorme nido de pijoprogres que dicen defender una especie de comunismo yupiguay mientras ellos compran casoplones y solo pisan los barrios obreros cuando llegan las elecciones. Quizá sea una injusticia tachar a Lilith Verstrynge, veinteañera que ya ocupa un destacadísimo cargo en el partido fundado por su amigo Pablo Iglesias, de pijoprogre, pero su perfil encaja mucho en dicho concepto. Hija de un político delirante que viró desde la derecha radical al comunismo extremo, la joven radical vivió siempre rodeada de algodones en uno de los barrios más caros de Madrid, estudió en el exclusivo Liceo Francés v sus compañías estuvieron siempre mucho más próximas a la intelectualidad que al andamio. Pues bien, la elitista Lilith anda ahora por ahí acusando al dueño de Inditex de hacerse publicidad gratuita por haber donado a la sanidad pública otros 300 millones de euros para la compra de equipos de lucha contra el cáncer. Y también, sin aportar prueba alguna, de evadir impuestos. Está claro que a los líderes podemitas les molesta enormemente que Amancio Ortega, un currante de verdad, colabore en mejorar los hospitales públicos y la salud de la plebe, más que nada porque acciones de ese calado tira por tierra su sectaria idea de que los empresarios solo piensan en lucrarse a costa del sudor obrero. En fin, quizá la snob Lilith no sea una pijaprogre... pero pijanecia lo es un rato muy largo.