Llegan los bancos inteligentes

pues eso, que Santiago cuenta ya con la primera tanda de los llamados bancos inteligentes, unos artefactos dotados con sensores que permiten saber no solo cuántas personas los utilizan cada hora o cada día, dato sin duda muy relevante para el común de los mortales, sino también el número de coches que circulan por esa zona, su matrícula y hasta si sus carrocerías, como Sevilla, tienen un color especial. Y bien, ¿a quién le interesan esos datos y para qué se van a utilizar? Nadie lo tiene muy claro, pero el proyecto Smartiago, que pretende convertir la capital gallega en una ciudad inteligente, habla de la importancia de conocer al milímetro los flujos de gente para, una vez procesados, poder establecer pautas de comportamiento que permitan gestionar la movilidad peatonal. Algunos de ustedes pensarán, seguro, que todo esto es una coña marinera que en realidad no servirá para nada, pero lo cierto es que los capitostes de la Unión Europea están muy interesados en promocionar este tipo de programas, al parecer básicos a la hora de construir unas ciudades más sostenibles, inclusivas y verdes. Probablemente sería mejor gastar los cuartos en dotar las paradas de autobuses con sistemas digitales enfocados a transmitir información en tiempo real a los pasajeros sobre tiempos de espera, trayecto de las líneas, estado del tráfico, etc..., pero al parecer esos dispositivos son menos molones y urgentes que los asientos académicos. En fin, a ver si al menos los bancos de marras, además de ser inteligentes, trasvasan inteligencia a quienes se sienten en ellos. Muchos políticos deberían estar ya haciendo cola.