Llevar el arte y la cultura a todos los rincones

cultura. Cuando los grandes cineastas, los consagrados escultores o pintores o músicos de renombre hablan de cultura parece que se olvidan de pequeñas asociaciones, como Arume de Caión, que cumple veinte años de vida, y que tienen mucho que ver con el hecho de inculcar la cultura a los más pequeños y a personas que por vivir en lugares alejados de las grandes ciudades parecen condenados a no practicar algún arte. El baile y la música, siempre desde el punto de vista tradicional, central las actividades de la entidad que preside Esteban Blanco y que pese a que la llegada de la pandemia alejó a la formación de los escenarios no olvidan el aspecto formativo de los más pequeños. Tiene mucho mérito mantener viva la llama de la cultura durante veinte años en un pueblo como Caión, que no llega a los mil habitantes. Felicidades.