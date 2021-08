Lo importante del libro es usarlo bien

“el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”. Así calificaba el poeta Rubén Darío a lo que la Real Academia Española denominó “conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen”. Pero lejos de su modernismo literario, esa corriente con cierto refinamiento aristocrático y narcisista, que apuntaba a una minoría selecta, muy exquisita, la cultura es ahora universal y los libros, lejos de ser bienes accesibles solo al privilegiado, están a la alcance de la gran mayoría. No obstante, siguen sin ser gratis, porque en la vida todo parece costar algo, y determinados ejemplares, como los que precisan los niños para formarse, suponen una inversión inalcanzable para algunos padres. La vuelta al colegio puede acarrear un desembolso de 500 euros, un montante que no todas las familias son capaces de asumir. De ahí que haya crecido tanto, sobre todo a raíz de las últimas crisis, la que nos regaló el covid y la que llegó tras la quiebra de Lehman Brothers, la compra de libros usados. Concretamente su venta se incrementa un 628 por ciento solo en España durante los meses de verano. Una opción más barata, que no por ello vale menos a nivel didáctico. Porque... ¿Qué más da que un estudiante tenga un libro de segunda mano si él es de primera? Lo importante no es el precio, es usarlo bien.