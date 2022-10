Lo que no le duele a los hombres

según una encuesta realizada por Sigma Dos, un 33,49 por ciento de las mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de pedir la baja laboral o no acudir a su trabajo por los dolores y/o el sangrado durante la menstruación. Sin embargo, según el mismo estudio, apenas la mitad de ellas (16,89%) lo ha hecho. Muchas, probablemente –esto ya no es de la encuesta– no habrán llamado al trabajo por razones fáciles de intuir: el estigma social, la vergüenza que aún se siente –porque así ha sido inculcada– al reconocer que se está sangrando, el miedo a la represalia laboral y ese empeño, también inculcado desde pequeñas, por no demostrar debilidad (la regla no lo es, al contrario) ante el otro sexo, incapaz muchas veces de empatizar con un dolor que no se siente. La regla hay que normalizarla, como las migrañas o la lumbalgia, también en el ámbito del trabajo. La decisión del Gobierno de incluir en la nueva Ley del Aborto el derecho a baja laboral por menstruación muy dolorosa e incapacitante tiene de entrada el mérito de romper tabúes, de que se comience a hablar sin estigmas, por fin, de un dolor que tiene que ver con nuestra superviviencia como especie y que, en ningún caso, debería suponer una discriminación de la mujer a nivel laboral. En Japón la baja menstrual se reconoce desde 1947 y no ha causado problemas. Aquí la norma llega tarde. Pero al menos llega.