“Lo tuyo es puro teatro”

¿Es una “situación gravísima” en democracia, como denunció este viernes Pere Aragonès, que un vicepresidente autonómico sea objeto de investigación por los servicios secretos de su país? Pues depende. Si el personaje en cuestión está metido de lleno en un complot que amenaza la integridad del Estado, declarando la independencia de manera ilegal –aunque inmediatamente la dejasen en suspenso– y asegurando que lo volverán a hacer, a lo mejor el espionaje está justificado. Especialmente si se realiza cumpliendo con todas las garantías legales, como es exigible. Desde este punto de vista, recordando el desafío secesionista impulsado desde la Generalitat y sus ansias de repetirlo en cuanto tengan oportunidad, la actuación del CNI no sólo es comprensible sino obligatoria. “Tratamos de anticiparnos a la aparición de amenazas, obteniendo información y transformándola en Inteligencia, con el objetivo de apoyar a las autoridades en la toma de decisiones”, indica el organismo adscrito al Ministerio de Defensa en su página web. Y esto es estrictamente lo que hizo, siendo además muy extraño, por no decir imposible, que una actuación así se llevase a cabo a espaldas del poder. ¿Donde está entonces lo llamativo del caso Pegasus? La respuesta hay que buscarla en el plano político, pues los líderes del partido objeto de las indagaciones, son justo los que garantizan la estabilidad del Ejecutivo con su apoyo parlamentario. Una posición de fuerza que el “molt honorable” y los suyos conocen y explotan con habilidad. Así, no contento con meter a su organización en la comisión de secretos oficiales, el president, con rostro de muy ofendido, advirtió ayer de que la confianza está “a cero”, exigió que se desclasifique la autorización judicial que permitió que se le monitorizara, reclamó una reunión cara a cara al más alto nivel y, si pudiera, impondría que el Barça juegue la final de la Champions en lugar del Real Madrid. Una estrategia de quien sabe que sus votos no sólo hacen falta al PSOE ahora, sino que los necesitará tras las próximas elecciones. De este modo, aún siendo obvio que va de farol, a Pedro Sánchez, si quiere seguir más años en La Moncloa, el Falcon y el coche oficial no le queda otra que agachar la cabeza y responder “sí señor”. ¿Está la legislatura de verdad en peligro? Como dice la canción, “teatro, lo tuyo es puro teatro”.