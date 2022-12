Los afortunados del 22-D

Los pronósticos meteorológicos avanzaban que este jueves habría precipitaciones en Galicia. Y efectivamente cayó agua en abundancia, pero también hubo lluvia de millones gracias al Sorteo de Navidad, cuyo primer premio dejó un buen pellizco en Galicia. Una alegría, muy repartida además, para la gente honrada y trabajadora que compró algún décimo. No faltaron, como todos los años justo después de que los niños de San Ildefonso cantasen las bolas agraciadas, escenas de euforia ante las administraciones que despacharon los boletos. Sin embargo, también hubo ciudadanos bastante menos honestos que ayer tuvieron motivos para aplaudir, cantar y brindar con champán, aunque no por intercesión de la diosa Fortuna sino de la mano de ciertos políticos

–que prometieron en su día ser implacables contra la corrupción– y de la estrategia de Pedro Sánchez para afianzarse en el poder junto a ERC. Hablamos, por supuesto, de los condenados por sedición y malversación que se beneficiarán de la reforma del Código Penal aprobada por el Senado con 140 votos a favor frente a 118 en contra y tres abstenciones, que entrará en vigor en el plazo de 20 días una vez sea publicada en el BOE. A partir de ahí, aquellos que hayan utilizado dinero público para objetivos muy distintos a los que estaban previstos, como dar impulso a su partido u organizar un referéndum como el del 1 de octubre declarado ilegal, afrontarán consecuencias mucho más leves en las penas a las que puedan ser sentenciados. Los 40 altos excargos de la Generalitat que van a ser procesados en marzo serán, posiblemente, unos de los primeros en sacar tajada de estos cambios a la medida de los independentistas. Pero cuidado, porque podrían no ser los únicos. No es descartable, ni mucho menos, que se produzca un efecto similar al de la ley del Solo Sí es Sí, que contabilizan más de cien rebajas de condena o excarcelaciones de agresores sexuales. Sin ninguna duda, los abogados de los malversadores ya preparan recursos para intentar mejorar su situación y no es descabellado que tengan éxito. Si a ello se suma la desaparición de la sedición, convertida en desórdenes agravados, abaratando sensiblemente la próxima intentona, se puede inferir que en la lista de ganadores del 22 de diciembre, además de los bendecidos con el Gordo, se terminarán colando algunos más. Entre ellos Junqueras y Puigdemont.