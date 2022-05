Los baches de un camino allanado

Dicho y hecho. Alberto Núñez Feijóo se despidió ayer de Galicia y lo hizo, como no iba a ser de otra forma, dejando las cosas bien atadas. Desprendiéndose de su último cargo que lo vinculaba a la comunidad –la presidencia del PPdeG– tras ser nombrado Alfonso Rueda nuevo líder de los populares gallegos, el de Os Peares puede estar satisfecho de haber gestado y ejecutado en poco tiempo –cerca de tres meses– un relevo con carácter duradero y proyección de futuro, renovado pero tradicional, y enfocado al largo plazo con grandes retos por delante. El primero –como ayer destacó el pontevedrés– son las locales de 2023, que servirán para medir el efecto de la marcha de su predecesor y, evidentemente, su desempeño como ‘número uno’ a nivel institucional y político. El segundo –como también mencionó– son las autonómicas, que llegarán previsiblemente en 2024, después de las generales. Pese a que pueda parecer que lo complicado ya está hecho, pues evidentemente no es sencillo realizar un traspaso de poder como el que se ha llevado a cabo, lo realmente difícil todavía está por llegar para el recién nombrado. No solo deberá demostrar que es capaz de guiar el rebaño sino que, además de hacerlo correctamente, tendrá que traducir sus esfuerzos en buenos resultados. En el mismo camino, la desventaja de partir como un presidente que pocos conocen y ninguno ha votado, así como un renovado PSdeG y un BNG con tendencia alcista que desde luego no le pondrán las cosas nada fáciles.