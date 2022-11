Los buses tartana, en el centro de la polémica

DECADENCIA Somos conscientes todos de que la palabra autocrítica no existe en el diccionario político del siglo XXI. Pero a veces quienes tienen mando en plaza hacen un esfuerzo ímprobo por utilizarla, como si conocieran su significado. Y les sale mal, claro, por pura falta de costumbre. El concejal de Movilidad de la capital gallega, Gonzalo Muiños, lo intentó este fin de semana, después del enésimo incidente de un autobús urbano. Donde todos veíamos fuego en una rueda, con vídeos muy explícitos, él ve unas chispitas de nada. Se deja enfriar al carromato y tira millas. Pero al margen de este detalle, quiso intentar lo de la autocrítica, después de muchas semanas de palos por la caótica situación del transporte. “Somos conscientes de nuestra responsabilidad en este asunto”, dijo tímidamente. Pero le salió mal, claro, porque inmediatamente después de este arranque se centró en que los vehículos llevan mucho tiempo en mal estado, que la cosa viene ya de cuando los socialistas no gobernaban. Y esto tendría un pase si llevaran seis meses en el gobierno, un año. Pero es que la legislatura agoniza, y lo que era una pequeña bola de nieve se ha convertido en una montaña. Los buses eran viejos hace cuatro años, o hace ocho o diez con el PP, sí. Pero claro, ahora tienen una década más y no se ha solucionado. Al margen de responsabilidades, lo importante es actuar, mejorar una situación con tintes muy preocupantes. A veces casi olvidamos que la obligación de un político es tomar decisiones y deshacer entuertos, no decirnos de quién es la culpa o asegurarnos que no se puede hacer nada.