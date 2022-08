Los cien días de Rueda

“SON UN FILLO DE GALICIA ao que Galicia encomenda que manteña a súa unidade, o seu progreso e o seu benestar”. La frase es de Alfonso Rueda y la pronunció durante su toma de posesión como presidente de la Xunta. Desde entonces, han transcurrido ya cien días, el periodo de gracia por excelencia que tradicionalmente se otorga a cualquier político para que se asiente en nuevas responsabilidades y pueda empezar a hacer balance de su gestión. Rueda asumió la máxima responsabilidad del Gobierno autonómico a la sombra de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, un presidente carismático que se mantuvo en San Caetano durante trece años y cuya impronta en Galicia nadie cuestiona. Despegarse en el imaginario colectivo de los gallegos de esa sombra no es tarea fácil. Pero en estos cien días, el titular de la Xunta ha demostrado ya que tiene un perfil propio para ejercer en la sala de máquinas de un gobierno que, durante este tiempo, ha tenido que enfrentarse a problemas de no poco calado. Más discreto en las formas, Rueda se ha asentado más en la gestión que en los focos y ha tenido que lidiar con la crisis de la sanidad, la oleada de incendios de este verano, la crisis inflacionista y la gestión de una economía dañada por la guerra de Ucrania que sigue confiando en los fondos europeos para fortalecerse y hacer frente a los retos de futuro. Algunos logros puede anotarse ya. La situación sigue siendo compleja, pero en sanidad, por ejemplo, ha puesto en marcha medidas para paliar la carencia de médicos de Atención Primaria y se han mejorado las condiciones salariales de los facultativos. En la economía, la confirmación de la instalación de la fábrica de Altri en Palas ha sido uno de los tantos que se ha anotado. En el plano político, ha logrado tomar el relevo de Feijóo también en el PPdeG sin el gran rebumbio que muchos aventuraban: los sables no salieron de las vainas. En el ecuador de la legislatura autonómica, Rueda tiene por delante todavía dos años para afianzarse como mandatario en la Xunta y como líder de los populares gallegos ante una oposición que sueña con volver a gobernar Galicia y que interpreta la marcha de Feijóo como una oportunidad única. Las elecciones municipales del próximo año serán la primera reválida. Mientras tanto, a Rueda le queda la gestión del día a día. Y ahí se hace fuerte sin aspavientos.