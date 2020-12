Los consejos del ‘profe’ Sánchez

EL NEFASTO periodo que está atravesando la hostelería en España, el sector económico que más aporta al PIB y que da empleo –el turismo en general– a casi tres millones de personas, ha vuelto a quedar patente a través de numerosos informes que han visto la luz en los últimos días. Este sábado, EL CORREO publicaba un reportaje sobre los hoteles gallegos que, asfixiados por la situación económica que padecen, se han visto obligados a colgar el cartel de “se vende”. Se trata de establecimientos radicados en numerosas localidades, algunas de ellas tan atractivas para el turismo como Santiago, y todo indica que sus propietarios no van a tener nada fácil deshacerse de ellos debido a la enorme incertidumbre reinante. Mientras tanto, los que permanecen abiertos ya no saben qué hacer para capear una tormenta perfecta que les ha hundido en la miseria. Hace pocos días, este periódico recogía también las lamentaciones sinceras de varios gerentes de hoteles y restaurantes compostelanos que, tras perder la campaña de verano, saben ya que las navidades serán ruinosas debido a la imposibilidad de acoger comidas o cenas de empresas y las tradicionales fiestas de fin de año. El diagnóstico de todos ellos coincide: o las vacunas llegan pronto y son realmente tan eficaces como algunos expertos auguran o buena parte de los establecimientos tendrán que bajar la persiana, porque la celebración del Xacobeo solo supondrá un alivio si a partir de abril de 2021, que marca el arranque de la temporada alta, los turistas recuperan la confianza y el sector empieza a renacer de sus cenizas. Hasta que eso ocurra, si ocurre, deberemos conformarnos con tomar notas sobre los consejos que ya nos está dando el profe Sánchez, a través de la televisión, para que seamos buenos chicos y no nos desmadremos mucho durante las celebraciones navideñas, todo ello mientras negocia con socios tan fiables como los líderes de ERC cómo sube los impuestos cedidos a las autonomías o pacta con Podemos una norma dirigida a prohibir los desahucios hasta finales de 2022. Todo ello, en teoría, para proteger a los colectivos más vulnerables. Nada han explicado aún sobre cómo protegerán también a quienes vean sus medios de supervivencia comprometidos porque el inquilino no les paga el alquiler o porque sus propiedades han sido okupadas, pero eso parece importar poco a quienes tienen su sueldo asegurado y no corren peligro de ver sus bienes usurpados. Así es muy fácil hablar y dar consejos. Lo difícil es mantener empresas abiertas mientras los ingresos caen casi a cero. A cero patatero, para ser más exactos.