Los mejores años de la Real Academia Española encarnados en un gallego

La vida de Darío Villanueva Prieto gira en torno a la Universidade de Santiago. Profesor en Filología, Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y rector entre 1994 y 2002, no hay alumno que no se acuerde con merecido cariño de este crítico literario y escritor que llegó a ser director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018. Él devolvió el énfasis a la institución y dejó huella a su paso, con una programación de altura en el IV Centenario de la muerte de Cervantes. Defensor aférrimo de Galicia, no por ello dejó de ensalzar el castellano allá por donde fue. “El español es una lengua llena de frases que enriquecen nuestra lengua”, solía decir, asegurando que “el diccionario nunca será políticamente correcto, porque la lengua tampoco lo es”. Esta semana participará en una jornada sobre el Camino de la Asociación de Periodistas de Galicia.