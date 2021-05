Los multamóviles no tienen por qué ser una amenaza

Los multamóviles serán una realidad en Santiago en el mes de junio. Muchos los ven como una amenaza a su bolsillo y otros tantos como la solución para poner fin a actitudes incívicas, que en ocasiones impiden que aquellos ciudadanos que tienen una tarjeta de residente no puedan estacionar en las zona habilitadas para ellos, porque alguna persona que no cuenta con esta identificación ha ocupado su plaza. Y es que si todos fuéramos más solidarios y responsables los ayuntamientos no se verían obligados a tomar este tipo de controvertidas decisiones. En el caso de Compostela se vigilará, especialmente, las áreas de estacionamiento de residentes, pero también la ORA, para evitar que nadie esté aparcado más tiempo del debido. Como ocurre con todo, si se utiliza con mesura y sentidiño seguro que muchos compostelanos agradecen su puesta en marcha. Y es que los dos vehículos de control de estacionamiento, que en breve estrenará la Policía Local, tienen como principal objetivo acabar con actitudes incívicas y no un afán sancionador, según comentó en reiteradas ocasiones el concejal de Movilidad, Gonzalo Muíños. Esperemos que así sea y que esta medida venga acompañada de otras que favorezcan el uso del transporte en Santiago. No son pocos los que reclaman más plazas de aparcamiento en la capital gallega o que los denominados estacionamientos disuasorios, estén mejor comunicados con el centro. Quizás la clave pasa por mejorar de una vez por todas el transporte urbano de Santiago para que la gente se anime a dejar el coche en casa y utilice los buses. Para conseguirlo será indispensable que las frecuencias sean suficientes, con intervalos de quince o veinte minutos, y que los recorridos que realicen los autobuses sean similares al tiempo que emplearíamos si nos trasladásemos en nuestro vehículo.