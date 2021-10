Los presupuestos pasan la primera criba

NO HUBO SORPRESAS, solo concesiones. Es el mejor resumen de lo ocurrido estos días. En el último minuto, ERC y PNV despejaron sus dudas, una vez garantizadas las contraprestaciones, y los Presupuestos Generales del Estado pasarán sin problemas el primer trámite parlamentario el miércoles y serán aprobados el jueves. Representa un gran alivio para Pedro Sánchez, dependiente siempre de los vaivenes de sus socios tanto en el Gobierno como en el Congreso, y atento a lo ocurrido en Portugal, donde su colega socialista António Costa vio como los diputados del Partido Comunista luso le echaron atrás las cuentas y le obligan a un adelanto electoral de complicada resolución para los partidos de la izquierda. Eso no pasará en nuestro país, salvo mayúscula sorpresa, y Sánchez podrá completar la legislatura con los presupuestos aprobados de 2022 y la posibilidad de, si se tuercen las cosas, prorrogarlos para 2023 cuando ya sí se debe acudir a las urnas obligatoriamente. En España, a diferencia de lo ocurrido en Portugal, el adelanto electoral no le interesa a ninguno de los grupos que apoyan al Ejecutivo. Todos son conscientes de la tendencia de las encuestas, que dibujan un PP al alza y capaz de llegar a la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. Sería una debacle para el PSOE, el hundimiento de Unidas Podemos y un duro varapalo para los intereses de nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Desde esa óptica se entiende que ERC retirara la enmienda a la totalidad, lo mismo que hizo el PNV, cuyo representante, Aitor Esteban, compareció ante los periodistas con el documento escrito y debidamente firmando en el que iban a rectificar las cuentas públicas. En uno y otro caso las concesiones de los negociadores socialistas, los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero, sirvieron para colmar las exigencias de ambos grupos, cuyos escaños son decisivos. En esta ronda final de contactos, fue muy significativa la ausencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, responsable de garantizar ante Bruselas la viabilidad del contenido de los Presupuestos Generales. Más discretos en esta ocasión fueron los diputados de EH Bildu. Escaldados por la polvareda de las recientes palabras de Arnaldo Otegui, se limitaron a decir que cuenten con su voto positivo, sin que nadie se refiera al contenido del acuerdo secreto. Con estos mimbres es fácil imaginar las consecuencias. Una de ellas se visibilizó ayer mismo: las previsiones de crecimiento no sirven y la economía continúa ralentizada. Un revés que no parece importarle al incontrolable presidente Sánchez, más empeñado en mantenerse en La Moncloa que en atender a las necesidades de los ciudadanos.