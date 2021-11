Los problemas de tener un mal día

CONCHEIROS Todos tenemos malos días. No solo porque todo se tuerce desde el desayuno, sino porque somos nosotros los que lo hacemos derrapar, metiendo quizá la pata más de lo habitual. El problema de tener un mal día cuando uno se dedica a la política es que siempre tiene una lupa encima, y lo que hace o dice se juzga con especial interés o mala intención. Probablemente el alcalde compostelano no tuvo ayer un buen día. Sus declaraciones sobre las obras de la calle Concheiros, que acumulan retrasos como si no hubiera un mañana, no pasarán a la historia por ser las más brillantes. Anunció un nuevo retraso, algo que cualquier vecino o comerciante podría haberle dicho ya hace tiempo. Pero además se lamentó por lo mucho que sufren los que tropiezan cada día con las mismas piedras y, especialmente, dijo, su concejal de Obras. No dudo de las buenas intenciones de Bugallo a la hora de echarle un cable a Javier Fernández, que seguro que se está dejando el alma en su trabajo, por el que cobra. Pero destacar lo mal que lo pasa un miembro de su gobierno, habiendo comerciantes de la rúa que están hasta arriba de deudas por este proyecto que nació ya torcido, suena como poco a tomadura de pelo. Conociendo a Bugallo no era esa su intención, pero las palabras son libres una vez que las soltamos, y las interpretaciones también, por desgracia. El problema no es lo mucho o poco que sufre el concejal de turno, que seguro que lo hace menos que el pequeño comerciante. El verdadero problema son los muchos fallos del proyecto. La falta de explicaciones, los cambios sobre la marcha, la no previsión de alternativas para el aparcamiento que desaparece, la ausencia de un plan de tráfico para evitar que la rúa se convierta -que lo hará, no lo duden- en una autopista. O las malditas aceras al mismo nivel que la calzada, una moda disparatada e insegura que, unico al tráfico intenso, pondrá en riesgo a peatones y peregrinos. Nos sobran los problemas. Beatriz Castro. Periodista