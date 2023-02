Los sectores jóvenes también buscan experiencia

en desarrollo. Cuando se habla de sectores de actividad emergentes como la biotecnología o las TIC muchos tienden a pensar que sus ofertas laborales estarán diseñadas exclusivamente para las generaciones que acaban de obtener un grado universitario o finalizar su formación tras cursar una avanzada y moderna FP dual. Empleos para millennials que estén a la última en las nuevas herramientas, en donde los mayores de cincuenta ya no tienen cabida por estar obsoletos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El talento senior está hoy en día a la cabeza en las preferencias de las compañías gallegas que se dedican a estas ramas y que después de un fuerte crecimiento a lo largo de los últimos años, además de recién licenciados –que también– necesitan directivos y cargos medios con hoja de servicios demostrada y conocimiento de las dinámicas de equipo y las metodologías. Puestos como directores científicos o de proyectos están entre los más demandados y las compañías se afanan tanto por retenerlos como por tratar de atraerlos en una competencia que tira al alza de los salarios. Son actividades que exigen especialización y en las que la mano de obra no es barata, por lo que los altos cargos alcanzan fácilmente salarios de sesenta mil euros anuales, en función del tipo de empresa y la responsabilidad. Además, al ser un ecosistema que está dando sus primeros pasos a nivel autonómico en comparación con los más tradicionales como la hostelería, la construcción o el transporte, encontrar currículos a la altura del desafío no es sencillo y obliga a las firmas locales a tener que rastrear cerebros en latitudes más aventajadas en cuanto a su desarrollo como Cataluña o Alemania. Igualmente, ganar dimensión en el mercado obliga a cubrir áreas como la financiera o la comercial. También labores de márquetin digital, donde sin llegar a un nivel de competencia feroz, en el caso del ecommerce ya notan un mimo especial hacia los profesionales para no quedarse sin ellos e incluso se detectan trasvases entre diferentes CCAA. Una fotografía que lejos de desdibujarse promete permanecer viva en los próximos lustros. El biotech está creciendo a nivel gallego en torno al diez por ciento anual y ya trabajan en el más de cinco mil personas, mientras que las TIC, con un importante polo en A Coruña, no le va a la zaga. Los jóvenes que vayan saliendo de las diferentes facultades relacionadas con las Ciencias de la Vida o la tecnología tienen un gran futuro en estos campos. Pero no sólo ellos, pues aquí la experiencia también es un grado.