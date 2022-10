Lucha contra un viejo tópico

HASTA NO HACE MUCHOS AÑOS era frecuente oír en algunos lugares, también en Santiago, que los peregrinos eran una especie de pobretones de los que no caía una peseta si se les daba la vuelta. Un tópico que se extendió por muchos pueblos antes de que el fenómeno jacobeo eclosionara de nuevo a comienzos de los años noventa. De aquella eran pocos los caminantes de llegaban a Santiago y la mayoría lo hacían con el mismo espíritu y humildad que los peregrinos medievales: avanzaban gracias a la hospitalidad de la gente y sin exigir las comodidades que actualmente tanto se demandan. Es evidente que la idea de que el peregrino no deja un duro por donde pasa se ha desmoronado como un castillo de arena. Solo un necio puede mantener este argumento cuando es una realidad que muchas localidades viven ya en exclusiva del Camino de Santiago y de los peregrinos; o que un importante porcentaje de los clientes que recibe hoy en día el Parador Nacional de los Reyes Católicos procede de la Ruta Jacobea. Es también de necios tratar de menospreciar a los usuarios de pisos turísticos, o verles como turismo de segunda. Hay mucha gente con pasta que ya pasa de protocolo habitual de los hoteles y que prefiere alojarse a su aire en amplios y lujosos apartamentos privados completamente a su disposición; y con un plus de privacidad. Los comerciantes de Santiago salen ahora, y con buen criterio, en su defensa para proclamar que los clientes de las polémicas VUT no son unos pobretones sin un céntimo en el bolsillo, sino que se trata de gente que deja dinero en la ciudad, que gasta como cualquier otro o incluso más en restaurantes, tiendas u otros servicios.