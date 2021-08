Lucha eterna en el PSdeG

VUELVEN a bajar revueltas, muy revueltas, las aguas en el PSdeG. La guerra por ver quien toma las riendas del partido a partir del próximo congreso está encarnizadamente abierta y ya es un secreto a voces que, al menos, habrá dos facciones: la de quienes apoyan al actual secretario xeral, Gonzalo Caballero, y la de aquellos que quieren cambios en la dirección del partido. O, dicho de otro modo, la de quienes interpretan que la pandemia truncó la posibilidad de que el actual líder llegase a la Xunta y sostienen que éste merece afianzar su proyecto, y la de aquellos que creen que el partido necesita un cambio de rumbo para ser alternativa real al PP de Feijóo y, ahora también, al Bloque de Ana Pontón. Las luchas internas han sido una constante en la historia del socialismo gallego, y cada uno de sus líderes –hasta once desde los tiempos de Paco Vázquez– ha tenido que afrontar escaramuzas alentadas desde dentro de la formación. En pleno mes de agosto, cuando se supone que también la política coge vacaciones, el avispero en el PSdeG lo ha atizado, y de qué manera, su propio secretario de Organización. En un artículo publicado en El Progreso, José Antonio Quiroga carga contra quienes buscan la alternativa a Caballero y alude directamente, sin pelos en la lengua, a José Ramón Gómez Besteiro y Valentín González Formoso, a quienes ve como cabecillas de un movimiento que a su juicio supone volver a un pasado de rancias baronías. Del primero recuerda que “tuvo que enfrontarse a los jueces por varios casos”. Del segundo dice que como alcalde de As Pontes “siguió coaligado” a la empresa térmica de su municipio, “una de las más contaminantes de Europa”. Quiroga ha disparado a matar y ha puesto en evidencia el nerviosismo que se respira en las filas gallegas del puño y la rosa de cara al próximo congreso. La guerra, que existe desde hace tiempo y de la que saben bien en Ferraz, ha pasado de estar medianamente soterrada a librarse a cielo abierto. Unos y otros están en su derecho de defender lo que consideran mejor para el PSdeG y el debate interno es siempre legítimo y enriquecedor, pero su propia historia debería haberles enseñado que airear así las diferencias internas pasa factura en las urnas y les resta credibilidad como alternativa seria de gobierno. El congreso del PSdeG se celebra en otoño y es muy probable que hasta entonces sigan las refriegas públicas. Feijóo se frota las manos en San Caetano porque, aunque quedan tres años para las próximas elecciones, no ve enfrente alternativa posible. Y Ana Pontón, mientras tanto, se acomoda en la silla de jefa de la oposición.