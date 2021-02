Luchar contra los elementos

Demografía. La crisis demográfica que Galicia lleva padeciendo décadas no es una propiedad que defina a la comunidad de forma aislada –también se da en el resto de España y en buena parte de Europa–, aunque sí tiene especial incidencia en ella por algunas connotaciones propias. A una población envejecida y dispersa, con un rural que pese a los avances no goza todavía del mismo desarrollo que la ciudad, se unen factores como la falta de oportunidades en sectores con mucho peso como la ganadería y la agricultura. Tampoco ayuda el hecho de que la sociedad occidental, al revés que en Asia o África, dé prioridad a otras cuestiones antes de tener hijos y se opte por formar una familia a edades cada vez más avanzadas. La puesta en marcha de algunos programas de ayuda a la natalidad, a la conciliación y el cuidado de niños y mayores o al retorno de emigrantes abren la puerta a que poco a poco esta situación pueda reconducirse. Sin embargo, un invitado no deseado como el coronavirus irrumpe ahora para añadir nuevas amenazas a unos datos demoledores. Así lo indica un informe del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica remitido al Parlamento, que añade los shocks económicos y el retraso a la emancipación causador por la pandemia a la lista de inconvenientes. Motivos estructurales a parte, Galicia tendrá que luchar también contra los elementos.