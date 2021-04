Luz ás escuras lendas que vinculan Costa da Morte e os naufraxios

DIVULGADOR. O investigador, escritor e delegado da Real Liga Naval Española, Rafael Lema, vén de poñer luz ás escuras lendas que envolven á Costa da Morte, algunhas das cales sinalan ás súas xentes como ‘causantes’ dalgúns dos naufraxios acaecidos nesta franxa litoral atlántica para obter un botín. No programa literario Página Dos de TVE, deixou claro que esa lenda negra non ten base documental que a poida acreditar, e asegura que nin nestas terras nin nas costas galegas existiu unha trama organizada para saquear os barcos que naufragaban. Lema ten claro que o elevando número de afundimentos rexistrados na Costa da Morte é consecuencia da intensidade do tráfico marítimo e das condicións climatolóxicas e xeográficas dun bordo litoral que, lonxe de ser sinónimo de morte, é fonte de vida e referente do comercio marítimo.