Luz Casal, ejemplo de dinamización cultural y amplia trayectoria vital

PROYECCIÓN INTERNACIONAL, TALENTO Y DEFENSA CULTURAL son algunas de las características que definen a Luz Casal, la cantante gallega que acaba de ser nombrada Premio Celanova, Casa dos Poetas , no solo por su larguísima trayectoria musical, que celebra cuatro décadas, si no también por su férrea voluntad de llevar a Galicia y a su cultura allí donde va. Luz Casal, convertida en una de las voces femeninas de mayor prestigio internacional, está ligada a algunas de las bandas sonoras más internacionales del cine español. Destaca, además, su compromiso como gallega en el ámbito de la dinamización social y local, con la organización anual del Festival de la Luz, en su pueblo natal, en Boimorto. Un festival que define a la artista, ya que no solo es música, si no que entre sus objetivos fundacionales se comprende la ayuda a causas sociales.