Magnífica gestión e igual talante

MIENTRAS en Madrid van de cabeza al infierno por los crecientes contagios de coronavirus que el Gobierno de la comunidad con su presidenta Ayuso al frente no es capaz de atajar, Galicia continúa por la plácida senda del riesgo bajo y moderado. De hecho ayer la comunidad vivió el primer día sin fallecidos por esta pandemia desde el pasado 28 de agosto, a la vez que cumplió cuatro días con descensos de casos en activo. Resulta innegable que las circunstancias en que Galicia afrontó y afronta el paso del covid no son iguales a las que padeció y padece Madrid, centro neurálgico del país y cuyo aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez es la principal puerta de entrada de extranjeros a España. Pero algunos méritos habrá que concederles también a las autoridades sanitarias autonómicas para que en las dos olas de coronavirus que llevamos en apenas seis meses, la comunidad gallega se mantuviese siempre entre las menos afectadas. Y a este éxito en la gestión, además, hay que añadirle el buen talante mostrado por el presidente Feijóo, que huyó siempre de la polémica estéril con el Gobierno central y apostó en todo momento por el entendimiento y la colaboración con Pedro Sánchez y Salvador Illa, una armonía que en una tragedia de estas dimensiones no sólo es obligada, sino también mucho más efectiva que la confrontación. Que tomen nota en la capital.