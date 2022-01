Mal jugado, Djokovic

En el mundo del tenis, Novak Djokovic lleva años demostrando que es un as de la estrategia. Un número uno con 20 títulos de Grand Slamn que domina todas las facetas y se desempeña con solvencia en cualquier superficie. Tanto en tierra, como en hierba o en pistas duras, el serbio es un maestro capaz de ganarlo todo. En la vida diaria, sin embargo, el comportamiento del que hizo gala en Oceanía no invita a pensar que esté para dar muchas lecciones. Su actitud ante la pandemia, una crisis mundial con centenares de miles de muertos a sus espaldas, no es propia de un campeón, aunque él quizás así lo crea. El ídolo de masas que encandila al público con una gran variedad de saques y un potente revés a dos manos se llevó este domingo uno de los golpes en contra más importantes de su carrera. Y no fue precisamente una bolea de Roger Federer o de Rafa Nadal, sino un mate del Gobierno australiano, que le considera una amenaza para la salud pública por no estar vacunado contra el coronavirus. Las autoridades decidieron finalmente deportarlo de un país en el que se presentó con la intención de disputar un torneo sin la documentación necesaria para entrar y al que intentó engañar con datos incorrectos. Una vez escuchados los argumentos de las partes, los tres jueces del Tribunal Federal de Melbourne acordaron por unanimidad este domingo la cancelación definitivamente del visado, abriendo así mismo la posibilidad de que no pueda regresar durante los próximos tres años. Es el punto y seguido a una polémica con visos de continuar en la que el deportista admitió haber violado las reglas de cuarentena en diciembre, cuando acudió a una entrevista y una sesión de fotos a pesar de haber dado positivo días antes. Una cadena de despropósitos, en resumen, a la que si no pone remedio inyectándose el antídoto promete tener segunda y tercera parte, pues ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, sedes de Wimbledon y el US Open, son bien recibidos los estandartes del negacionismo. La terquedad de la estrella nacida en Belgrado, engullido ya por su personaje, le pasará factura en la clasificación, pero también en sus contratos publicitarios. Su presumible ausencia en las principales canchas unida a su maltrecha imagen, protagonista de memes y tuits que le ridiculizan y afean su irresponsable conducta, no son precisamente un imán al que quieran pegarse las marcas ni los aficionados. Genio con la raqueta, deberá aprender que en la calle no rige la fama, el dinero ni el ranquin de la ATP. La ley es igual para todos y hay que cumplirla. Saltársela siempre es una mala jugada.