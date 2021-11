Maldiciones que se pueden combatir

santiago Las modas cambian, y en lo que se refiere al ocio, son mucho más mudables que en otros ámbitos, como bien saben los profesionales del sector. Durante unas épocas están de rabiosa actualidad un determinado tipo de establecimientos, y al cabo de poco tiempo se han quedado desfasados y la demanda va por otro lado. En Compostela hubo tiempos en los que la zona de los vinos por antonomasia era el Franco, y la tradición deambular de bar en bar y de taza en taza (de Ribeiro); luego le tocó el turno a la rúa Nova de Abaixo, con los cortos como bebida favorita las galerías, etc... etc... Casi cada promoción universitaria tenía sus locales propios, que cambiaban de decoración según la demanda. Es ley de vida, pero lo que no parece tan de Ley es que estos cambios traigan consigo una maldición para quien ha tenido la mala fortuna de tener residencia en el entorno. Y una maldición, además, a jornada completa, porque abarca desde el anochecer hasta el amanecer, y si se tercia, incluso un poco más, y con un programa que incluye ruidos, residuos varios y destrozos. Pero si revisamos las hemerotecas, que no solo los políticos van a ser sus usuarios, nos encontraremos con que también fue rara la promoción que no dejó tras de sí ríos de tinta del tipo “¿a dónde vamos a parar?”. De momento no se ha parado, pero al menos lo que se debería es tratar de controlarlo y evitar casos flagrantes para que los sufridores en casa no tengan que contemplar cómo sus domicilios se devalúan al tiempo que su vida, sobre todo nocturna, pierde calidad, por aquello de que un derecho que no está regulado (al ocio), se carga otro que sí lo está (el descanso), por no hablar de los gastos de comunidad. Tiene difícil solución, pero fácil consuelo; basta con pensar que los que hoy berrean en la calle serán, con toda seguridad, los que el día de mañana se quejen del ruido de los jóvenes. Casos ya hay, e incluso muy abundantes, porque la memoria es frágil.