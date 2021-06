Mandar la historia al desguace

EN ESPAÑA estamos tan acostumbrados en mandar al desguace bienes que forman parte de nuestra historia, desde cañones a barcos o automóviles, que no sería de extrañar que el magnífico vagón de tren que preside la entrada de la estación de ferrocarril Santiago acabase también desguazado en cualquier chatarrería. Construido hace unos noventa años y rehabilitado hace unas pocas décadas, el citado coche de pasajeros se encuentra ahora de nuevo en un estado muy lamentable y a hay quienes abogan por retirarlo de donde está por ofrecer, supuestamente, una muy mala imagen a una terminal ferroviaria en pleno proceso de modernización. Pues bien, dicha pieza no solo no debe ser trasladada de allí, sino que las administraciones públicas tendrían que preocuparse de restaurarla como es debido e instalarla en un sitio aún más visible de la nueva Intermodal. Incluso se podría convertir en un original puesto de venta de postales, en una oficina de información o algo similar, y desde luego unos carteles bien elaborados deberían informar de su año de construcción, de cuanto tiempo estuvo en activo y de su relación con la historia de Compostela (la tiene, y es muy interesante). El pasado de un país no puede limitarse a quedar reflejado en sus inmuebles antiguos, cuadros y esculturas. También lo son las piezas de artillería, los carteles comerciales, los coches de caballos, los automóviles de las distintas épocas y, cómo no, los viejos trenes que inspiraron tantas películas de intriga y pasión cuando viajar significaba algo más que moverse de sitio. Las cabinas telefónicas de Londres, tan fotografiadas como el Big Ben, ya no dan el uso para el que fueron fabricadas, pero se mantienen en pie, como homenaje al pasado, reconvertidas en puntos de recarga de móviles, de venta de suvenirs e incluso de libros. Aquí, ya las habríamos desguazado. Una penita.

BEATRIZ CASTRO/Periodista