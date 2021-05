Mantiene vivo el arte de la construcción de barcos con madera

pasión y oficio. No quedan muchos empresarios que puedan atestiguar que mamaron la profesión desde sus primeros pasos en el mundo laboral. Y uno de ellos es Gerardo Triñanes, que cuarenta años después sigue al frente del negocio familiar en Boiro: un astillero. Pero no uno cualquiera, ya que Asteleiros Triñanes no sólo conjuga las nuevas técnicas constructivas con materiales artificiales, sino que, gracias precisamente a haber aprendido el oficio desde niño en una auténtica carpintería de ribera como las de antaño, el protagonista de estas líneas se atreve con proyectos como el de fabricar un novedoso bateeiro de madera. Y no se crean que existen muchos obradoiros costeros en Galicia que se atrevan con proyectos de este calado: apenas alcanzan la docena. Desde aquí sólo queda felicitarle por su apuesta... y esperar que mantenga viva la tradición.