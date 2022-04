¿Marea distinta con las olas de siempre?

Aunque en La Liga todavía restan partidos por disputarse, es habitual que los equipos que ya no se juegan ni el título ni la permanencia empiecen a pensar en la temporada que viene, tratando de anticiparse en el mercado de fichajes. Un comportamiento que estos días parece reproducirse en la política, aunque en este caso quienes trabajan por apuntalar sus proyectos de futuro, como Yolanda Díaz, sí tienen retos importantes que atender en el presente. Con buena parte de la legislatura por delante, el Gobierno central, del que es vicepresidenta, afronta múltiples tareas en las que debe estar concentrado. Desde la gestión de los fondos europeos, muy mejorable, hasta combatir la escalada de precios que pone contra las cuerdas a millones de familias y empresas en su lucha para llegar a fin de mes. También la guerra de Ucrania o la covid, que no se termina con el fin de las restricciones, son asuntos de enjundia como para no despistarse. Sin embargo, el debate en España, impulsado por Pedro Sánchez, está instalado en si el próximo Ejecutivo pasará por una coalición entre el PSOE y el espacio que aspira a encabezar la ferrolana –enterrando a Podemos– , o si girará en torno a un pacto del PP con Vox. Un escenario con el que la Díaz se mostró ayer muy de acuerdo, asestando un primer golpe al fundador de la formación morada, Pablo Iglesias, –que en su día la designó sucesora como cabeza de cartel y acaba de recordarle que casi “existe” gracias a él– y terminando de rematarlo al espetarle que los liderazgos quien los decide son los ciudadanos. En esta línea, de paso que tenía que visitar Santiago para ofrecer una conferencia en la USC, la también ministra de Trabajo aprovechó para hacer una primera ronda de contactos en busca de refuerzos entre viejos conocidos, aunque más que estrellas, sus posibles incorporaciones –sin confirmar– son más bien estrellados. Jóvenes promesas en su día, que inyectaron ilusión por el cambio en parte del electorado, como Martiño Noriega o Xulio Ferreiro, pero cuya gestión en sus concellos no estuvo a la altura de las expectativas y terminó en derrota. “Lo que quiero es un proyecto que sea capaz de movilizar la esperanza, de cambiar la cara de Galicia”, dijo. Sin embargo, lo que apuntan hasta ahora sus primeros pasos se parece más a una marea distinta, pero con las mismas olas de siempre.