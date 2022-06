Marta Ortega luce en su estreno

En un mundo tan cambiante, donde las fronteras se diluyen por efecto de las nuevas tecnologías y lo que hoy es tendencia en China o Estados Unidos mañana llega a España, Inditex demostró que sabe adaptarse como nadie de manera inmediata a las demandas del consumidor. Dentro del sector textil, sujeto como ninguno a los vaivenes de las modas, la compañía con sede en Arteixo se hizo grande, entre otras claves, por su capacidad de detectar lo que gusta en la calle y trasladarlo al escaparate en cuestión de pocos días. Sin embargo, la explicación a los estratosféricos resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal hechos públicos este miércoles no hay que buscarla solamente en una actuación fulgurante – casi a la velocidad de la luz–, para anticiparse a la competencia. El factor determinante para que la empresa fundada por Amancio Ortega haya batido un nuevo récord de ventas y beneficios, ganando 760 millones a pesar de provisionar 216 por los efectos del conflicto de Ucrania, está en el trabajo diario de muchos años y en saber dar continuidad, con algunos retoques, a una fórmula de éxito diferenciada del resto que funciona a pleno rendimiento. A pesar de las fuertes turbulencias, la facturación del Grupo se encaramó entre el uno de febrero y el 30 de abril a los 6.742 millones, un 36% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El crecimiento, igualmente, fue robusto en todas las áreas geográficas –con la excepción de aquellos mercados en guerra donde los establecimientos se mantienen cerradas temporalmente, o China, con 67 locales que estuvieron sin funcionar a causa de la covid–, una muestra más de que su conexión con el público sigue siendo total. La propuesta del imperio Zara, con una marcada orientación a la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, no caduca, independientemente de los cambios en la cúpula de mando. Aún así, es justo destacar que en un contexto delicado, con las bombas cayendo a las puertas de la UE y la pandemia coleando, el equipo formado por Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras en el cargo de consejero delegado luce a las mil maravillas, como los mejores trajes de Massimo Dutti. Ambos protagonizaron una puesta de largo deslumbrante ante el foco de los analistas, desatando el optimismo y disparando el valor en Bolsa, algo que no es coser y cantar.