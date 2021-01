Más eficacia y menos postureo

EL DOCTOR Fernando Ponte, en su condición de exmédico militar, señalaba el pasado sábado en EL CORREO que no se pueden comparar las antiguas y maratonianas jornadas de vacunación que se desarrollaban en los cuarteles españoles cuando se incorporaban los nuevos reclutas con lo que ocurre en la actualidad a la hora de acometer el proceso de inmunización frente al COVID. Tiene razón el médico y profesor de la USC, entre otras cosas porque la conservación de la nueva vacuna de Pfizer requiere sistemas muy rigurosos, su distribución es también complicada y la dispersión poblacional de Galicia no ayuda precisamente a acelerar la operación. Pese a todo, el experto sí reconocía en aquella entrevista que el proceso se podría acelerar mucho con una mejor organización y a través de la movilización, los siete días de la semana y con horario extendido, de los médicos y enfermeros que conforman las cacareadas listas de contratación. Es decir, el personal sanitario disponible para incorporarse en cualquier momento en caso de necesidad, bien para cubrir vacantes o para reforzar servicios cuando la ocasión lo requiere. Y bien, ¿acaso no estamos ahora en una situación de emergencia? Varios exsoldados de Santiago recordaban también en ese reportaje cómo era la vacunación en los cuarteles, en los apenas cuatro practicantes rejoneaban a miles de reclutas en unas pocas horas tras ponerlos en inmensas filas de a uno con las mangas ya subidas. Ahora, como es lógico, las cosas no se pueden hacer así, pero a buen seguro ganaríamos mucha rapidez y eficacia si varios equipos específicos, ajenos a la guerra diaria que se vive a diario en los hospitales y con la única misión de vacunar contra el COVID, estuviesen recorriendo ya decenas de residencias de mayores, sanatorios, colegios, etc... Porque lo que España necesita en este momento es menos postureo y más eficiencia.

BEATRIZ CASTRO/Periodista