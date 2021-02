Más protección al okupa que al propietario

LAS EMPRESAS especializadas en instalar alarmas de seguridad deben estar haciéndose de oro, mientras el país en general se empobrece a un ritmo frenético, gracias a unas leyes que en España protegen mucho más a los okupas que a los legítimos propietarios de un inmueble, que son siempre sospechosos, a ojos de determinadas fuerzas políticas supuestamente progresistas, de formar parte de intransigentes e insolidarios clubes defensores del capitalismo más atroz. Esa inseguridad jurídica se ha acrecentado hasta un grado indignante por efecto del último decreto ley aprobado por el Gobierno, que básicamente traslada a los dueños de viviendas okupadas la responsabilidad de dar cobijo a quienes han invadido sus propiedades si dichas personas demuestran estar atravesando un momento muy complicado. Visto como está el panorama, no es de extrañar que el fenómeno de las okupaciones siga creciendo a un ritmo endiablado por todo el país, problema al que no son ajenas ciudades que, como Santiago, acumulan cada día nuevos casos al respecto. El último de ellos, como ya ha contado EL CORREO, afecta a una casa radicada en la rúa Combarro, propiedad de un vecino que vive, por problemas de salud, en una residencia de mayores (¿formará parte de ese grupo de capitalistas que no merece protección alguna?). En estas noticias y debates andamos metidos mientras la confusión jurídica abruma cada vez más a quienes han visto sus propiedades invadidas y ya no saben si se enfrentan a un allanamiento, a una usurpación, a un delito flagrante o a un contrato impuesto por el Gobierno por el cual deben pagar también la luz y el agua a sus inquilinos forzosos. Lo mejor es, pues, contratar un servicio de alarma y confiar en que los pitidos animen a los intrusos a buscar otra morada. Es lo que hay.

BEATRIZ CASTRO/Periodista