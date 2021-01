Más vacunas, menos bronca

¿cómo vamos a salir vivos del mayor desafío en varias generaciones, cómo vamos a ser capaces de derrotar al COVID, si nuestros gobernantes y nuestra clase política ni siquiera se ponen de acuerdo en asuntos mucho menos graves y, por ejemplo, se tiran la nieve a la cabeza en vez de limpiar las calles de Madrid? Quizás sea esta de la polarización y la crispación una de las herencias más tóxicas del trumpismo, pero lo cierto es que está consiguiendo que nos apartemos de lo prioritario para perdernos en el ruido y la bronca. Lo prioritario es –¿hace falta repetirlo?– doblegar cuanto antes la curva de la tercera ola y desactivar los brutales zarpazos de una pandemia que se ha llevado por delante más de dos millones de vidas en el planeta, en menos de un año. En España, los datos para el pesimismo nos alertan de que los hospitales ya soportan una presión mayor que en la segunda ola, tras desbocarse los contagios, y de que los expertos sanitarios temen un colapso similar al de marzo y abril. En este escenario, Gobierno, oposición y comunidades autónomas no se ponen de acuerdo sobre el alcance de las restricciones: reclaman confinamientos estrictos algunos, responden otros que el decreto del estado de alarma ofrece herramientas suficientes para contener los brotes; exigen unos ampliar el toque de queda con el Tribunal Supremo de por medio, responde el ministro Salvador Illa que quizás, quizás, quizás. Ruido y bronca, o sea, en lugar de consenso y gestión coordinada. Los datos para el optimismo, que también los hay y que acabarán por alumbrar el final del túnel, se resumen en uno: vacunas, vacunas y más vacunas. La pandemia remitirá a medida que los países vayan protegiendo a su población hasta alcanzar el umbral de la inmunidad de rebaño, que marcará el verdadero principio del fin de la pandemia. Lo que nos hace falta no es la tan socorrida cuan dañina política del ventilador, tampoco es el catastrofismo. Estamos pagando ahora el durísimo peaje de la Navidad, y nadie debería sorprenderse por algo que todos sabíamos que iba a pasar. Tirarnos los trastos a la cabeza es justo lo que menos necesitamos. El gran reto es también la gran solución: mejorar los mecanismos de vacunación, administrar viales las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, en ambulatorios, hospitales, polideportivos y hasta catedrales si preciso fuere. Israel, que habilitó incluso los estadios, ha demostrado que la primera dosis ha frenado en un 50 % las infecciones a las dos semanas de ser administrada. Ese, el de las vacunas y no el de la bronca, es el camino para derrotar al virus.