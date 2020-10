coronavirus Ni por mucho madrugar amanece más temprano, ni siempre llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a donde va. Sirvan estas dos muestras del refranero para apoyar la posición de Galicia y su negativa a las directrices aprobadas en el consejo interterritorial encaminadas a endurecer las restricciones en ciudades de más de cien mil habitantes en base a tres parámetros concretos de los que nuestra comunidad, afortunadamente, está muy lejos. Lo explicaba ayer el presidente Feijóo. Frente al coronavirus, dijo, no deben prevalecer la improvisación y las prisas sino las actuaciones razonadas y validadas por la ciencia y por los expertos. Profesionales como los que conforman el comité clínico creado por el Ejecutivo de San Caetano y cuyos consejos siempre fueron imitados a posteriori en el conjunto del Estado. Por ejemplo cuando se puso en marcha en marzo el covidauto que agilizó la toma de muestras y mejoró los tiempos al facilitar que los ciudadanos no tuvieran que bajarse del coche al llegar al hospital. Una acción que ahora se extenderá a los escolares y profesores en caso de detectarse un positivo en un aula para descargar tanto atención primaria como pediatría. A buen seguro, y sino al tiempo, que varias comunidades no tardarán en hacerse eco e implementar esta medida porque además de pionera es muy útil. Más vale acertar que correr.