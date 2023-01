Más vale estabilidad que oportunismo

No es ningún descubrimiento afirmar que las decisiones políticas que se toman en un territorio tienen un notable impacto sobre la vida de sus habitantes y la marcha de las empresas y la economía. Un país que vive en la convulsión permanente, con parlamentos muy divididos en los que es imposible el consenso y la amenaza continua de que el Gobierno se rompa y haya que llamar a las urnas una y otra vez no constituye el marco más adecuado ni para la atracción de inversiones ni para el desarrollo personal. Todo lo contrario a lugares donde existen instituciones ágiles y estables, capaces de responder a los desafíos y de alcanzar acuerdos que permitan adoptar reformas con rapidez. Estos son, sin duda, el mejor escenario tanto para impulsar la competitividad y fomentar el emprendimiento a nivel interno, como para captar recursos procedentes del extranjero. Afortunadamente, Galicia se encuadra en este segundo grupo. Cumplidora con sus niveles de deuda y déficit, la comunidad está a la cabeza de las que antes paga a los proveedores, pero también en reducir trámites burocráticos que favorezcan la instalación de proyectos gracias a la Ley de simplificación administrativa que salió adelante en la Cámara do Hórreo o a la aprobación sistemática de los presupuestos en tiempo y forma. Previsibilidad y certidumbre, frente al ruido que impera en el Congreso, que el presidente de la Xunta quiere preservar por encima de cálculos o presiones apostando por agotar la legislatura y cumplir un programa pensado para cuatro años y no para dos o tres. Alfonso Rueda quiso zanjar así en la Radio Galega el debate en torno a la conveniencia de un adelanto de las autonómicas para hacerlas coincidir con la generales previstas para finales de año a fin de intentar aprovechar el efecto Feijoo, que será el candidato del PP a la Moncloa y figura por delante en las encuestas. Aprovechar el viento de cola generado por su jefe de filas en el partido no sería un movimiento descabellado y podría ayudar a Rueda en su afán de obtener mayoría absoluta. Pero también enviaría una señal de cierto oportunismo, como el que el mandatario gallego critica en Pedro Sánchez, que llamará a las urnas, dijo, “cuando le venga bien a él”. Así las cosas, prometer alto y claro que respetará los tiempos renunciando a especular para jugar con ventaja no solo es una señal de coherencia por su parte, sino también de personalidad.