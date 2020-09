NO HAY que tener un máster en observación para intuir que las aulas escolares y universitarias, al menos las que están bien ventiladas, son menos peligrosas que las calles a la hora de caer en las redes del coronavirus. En los parques de Santiago, a cualquier hora de la tarde, numerosas pandillas de adolescentes se reúnen a diario hasta que cae la noche sin guardar las más mínimas medidas de seguridad. Casi todos llevan mascarillas, es cierto, pero juntan cabeza con cabeza para compartir el último mensaje que les ha llegado al móvil, escuchar una canción o comentar las fotos que acaba de colgar algún compañero. Se sientan diez en bancos diseñados para cuatro personas y hacen corrillos que no se permitirían en ninguna terraza y menos aún en los colegios o institutos a los que acuden todas las mañanas, donde casi siempre están vigilados por algún adulto. Mayores son ya, y por lo tanto responsables de sus actos, los universitarios que acaban de llegar en masa a la capital gallega, pero no pocos siguen comportándose como niños a los que hay que controlar de forma permanente. Muchos de ellos pisarán este año sus facultades un número muy limitado de horas debido a las medidas de seguridad impuestas por sus centros, aunque todo indica que correrían menos riesgo en las aulas, donde la disciplina se supone, que fuera de ellas. Lo mismo ocurre con el ocio nocturno, salvo que algún iluso crea que en los pubs o terrazas el desmadre es mayor que en los pisos particulares, donde nadie, ni siquiera la policía, puede controlar lo que ocurre en su interior. A lo mejor se trata de fiestas donde todos los presentes se sientan a dos metros de distancia y están constantemente embadurnándose con hidrogel, pero resulta difícil de creer. Aunque, a estas alturas de la película, ya estamos dispuestos a aceptar mascarilla como prenda de alta costura.

BEATRIZ CASTRO/Periodista