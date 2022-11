Mascarillas eficaces contra otros virus

ahora que el covid parece superado vuelven a ‘atacarnos’ los virus que ya teníamos casi olvidados, como el de la gripe. ¿Quién no ha cogido un fuerte resfriado que tarda días en pasarse y que le tumba durante el tiempo que se encuentra bajo su influencia? Dos años hacía que no recordábamos esa sensación. El uso de mascarillas obligatorias hizo que se redujese la circulación no solo del covid, sino también de otros virus que, al igual que él, se transmiten por aerosoles que se dispersan en el aire. Sin embargo, con el fin de las restricciones y la llegada del invierno, de repente, en las últimas semanas, se está viendo que todo el mundo tiene a personas a su alrededor con tos, moquedad, irritaciones... Los hospitales están atendiendo cada vez más casos de gripe, y eso que el pico de la infección aún no ha llegado. ¿Moraleja? Aunque en una sociedad como la nuestra, una sociedad ‘latina’ en la que el afecto y la cercanía hacia las personas son las bases de las relaciones diarias, resultaba muy difícil imaginarse que la mascarilla llegase para quedarse, ahora tenemos la prueba de que sí funciona. Si durante dos años hemos estado prácticamente libres de virus, por algo es. Y si en determinadas situaciones, para proteger a la población de riesgo, para la que incluso una gripe puede ser mortal, es necesario volver a usar tapabocas, hay que pensar que tampoco es el fin del mundo.