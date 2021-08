Matemáticas que ‘pasan’ de números

polémica. “Un vaso es un vaso y un plato es un plato”, afirmó Mariano Rajoy en una de sus filosóficas frases para explicar los tratados de la UE en relación a un proceso independentista. Menos mal que no dijo que dos más dos son cuatro para ejemplificar lo que le ocurriría a Cataluña si se le diese por declarar la DUI, porque en un futuro próximo, con las nuevas matemáticas que diseña La Moncloa, tal vez esa suma pueda ser ocho. Y es que, por lo que se conoce del nuevo currículo de la asignatura para Primaria se desprende que, con el fin de fomentar el bienestar del alumno y el interés por esta disciplina, lo importante ahora no es saber multiplicar o dividir, ni hacer una raíz cuadrada, sino el “sentido socioemocional” para “combatir actitudes negativas” hacia esta materia. Además, la palabra “género” aparece más veces que las sumas o las restas, pues la propuesta del Gobierno pasa por que las actitudes se pongan por delante de la instrucción académica. Algo que también se ve en Lengua Extranjera, donde no se detallan las conjunciones o los adverbios que los estudiantes tienen que saber, sino que se habla de autoconfianza, empatía o valores ecosociales. ¿Pasará por esta fórmula la tan necesaria mejora de la educación en España? De no ser así, lo que puede dar por seguro Sánchez en su examen ante las urnas es que un suspenso seguirá siendo un suspenso.