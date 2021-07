Materias primas y recuperación económica

ALERTABA en su último informe el Foro Económico de Galicia de que el desabastecimiento de microchips que está sufriendo la industria a nivel mundial podría lastrar la recuperación económica de Galicia por sus efectos en la industria del automóvil y en las exportaciones. La factura se está pagando ya. Sin ir más lejos, la planta en Vigo del grupo Stellantis (antes PSA Peugeot Citroën) se ha visto obligada ya a suspender su producción durante algunos días por problemas de suministro en este tipo de procesadores. Y en los concesionarios hay dificultades para atende la demanda de vehículos por esta carestía. Ese es, hoy por hoy, uno de las principales incertidumbres que se ciernen sobre la economía gallega. Pero la de los microchips es el paradigma de otra crisis global que afecta al encarecimiento de las materias primas en un momento tan delicado como el actual, cuando la recuperación económica empieza a despegar con fuerza. El precio del cobre y del petróleo, por ejemplo, se ha disparado más de un 100 %. Las mezclas bituminosas cuestán un 85 % y el aluminio, un 56 %. La inflación y la volatilidad de los precios –fruto en muchos casos de la especulación– empiezan a pasar factura también en la construcción que, si bien no ha de ser el pilar sobre el que se asiente la aceleración económica si no queremos caer en los errores de anteriores crisis ni salir de esta con pies de barro, sigue siendo un sector fundamental. Algunos empresarios advierten ya de que la escalada en el valor de las materias primas les obliga a plantearse la rentabilidad de las obras que han comprometido, hasta el punto de considerar la opción de no cumplir contratos y exponerse a sanciones. Los expertos creen que esta será una situación transitoria motivada en gran parte por el exceso de demanda en la salida de una crisis en la que se frenaron las cadenas de suministro, y que no hay motivos para la alarma. Pero es comprensible la preocupación de un sector que sostiene en Galicia 23.600 afiliaciones a la Seguridad Social, según los datos del primer trimestre de este año. Por eso no estaría de más considerar, al menos, la propuesta que hacen los empresarios del ramo para poder asumir proyectos de obra del sector público con cierta garantía de rentabilidad. Piden, y no parece descabellado siempre y cuando se haga con garantías y bajo un estricto control que evite ganancias caprichosas e intentos de fraude, que el precio de los contratos pueda ser revisado para adaptarlo al mercado de las materias primas mientras este no se estabilice. El problema requiere, en todo caso, estar atentos porque, al fin, si no se soluciona, el precio lo pagamos todos. Como siempre.