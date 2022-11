Mayo de 2023: Regreso al pasado

En la segunda parte de Regreso al Futuro, Marty McFly y Doc viajan en el tiempo desde 1985 hacia 2015. A bordo del DeLorean, ambos llegan a un mundo que poco se parece a la realidad que viven en el siglo XX. Los coches vuelan, las zapatillas se ajustan con sólo apretar un botón y los patinetes no tocan el suelo. Lo único que recuerda al Hill Valley –su pueblo– de toda la vida es el nombre del alcalde, Goldie Wilson. Aunque no es el mismo que el de la primera entrega de la cinta, sino su nieto. En Galicia, sin embargo, si algún pontevedrés se hubiese teletransportado de 1999 a 2022 notaría muchísimos menos cambios. Los automóviles, aunque ya por pocas calles, siguen circulando pegados al suelo. Los tenis tampoco se abrochan solos. Y el regidor se llama y se apellida exactamente igual. Pero no es ningún descendiente, sino el mismo Fernández Lores de siempre. Veintitrés años después, el Ayuntamiento continúa al mando de idéntica persona y, si nada se tuerce, así será hasta 2027, pues ya anunció que seguirá siendo candidato a las municipales. Y lo mismo, o parecido, que en la urbe del Lérez sucede en varias de las principales ciudades gallegas. En Vigo, el socialista Abel Caballero no quiere ser menos y aspirará a encadenar dos décadas amarrado al bastón de mando en la Praza do Rei. A sus 76 primaveras, el rey de las luces de Navidad se siente en plena forma y es muy posible que engrose su dilatada hoja de servicios con una legislatura más de regidor. Llegada a esa fecha, puede que un aficionado del Celta sí note cierta evolución en el estadio municipal de Balaídos, que para entonces se supone que habrá culminado su remodelación. Y qué decir de Xosé Sánchez Bugallo en Santiago. Otro clásico de los carteles que no se rinde al paso del tiempo y espera exhibir músculo ante las urnas para no tener que desalojar en Raxoi. Puede que coincida en la nueva etapa con otros viejos conocidos, si por ejemplo triunfa en Ourense la candidatura de Manuel Cabezas, que devolverá a sus vecinos recuerdos de los 90 cuando acudan a depositar sus papeletas. La cuestión es: ¿simplemente son estos aspirantes los mejores que se pueden encontrar para gobernar en los concellos, o en la política local gallega hay un problema alarmante de relevo generacional? Mientras los partidos buscan respuestas, Galicia afronta su peculiar Regreso al pasado.