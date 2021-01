Mayor ingreso del fisco en pandemia

DESDE FINALES del verano seguimos los informes mensuales de recaudación tributaria en las estadísticas de la Agencia Tributaria arqueando una ceja. No esperábamos que en un año como el que acabamos de transitar en plena pandemia del coronavirus pudiese haber una evolución fiscal como la que, si los datos ofrecidos carecen de errores –los puede consultar cualquiera en la web de la AEAT a través de Excel– reflejan que una figura como el IRPF no sólo no baje en la comunidad y en España, sino que suba. El gravamen sobre la renta unipersonal que nos quita cada mes un poco de nuestras nóminas y que luego nos obliga, en la campaña anual, a presentar declaración para ver si contribuimos de más o de menos ve crecer un 6,1 % y supera por vez primera los tres mil millones en los once meses contabilizados de 2020 en Galicia –récord histórico, más que todo 2019–, frente al repunte del 1 % en el Estado. Aquí es mayor porque mientras los ingresos brutos suben casi cuatro puntos porcentuales, las devoluciones es han caído en diez frente a idéntico periodo de 2019. Ojo, porque en sociedades pasa algo similar, cierto es que cae un 27,3 % –los beneficios empresariales brillan en la mayoría de casos por su ausencia–, pero también se les reintegra a las gallegas un 44 % menos que hace un año, cuando en toda España crecen casi el 18 %. ¿Habrá truco aquí... o trato? Se lo contaremos.