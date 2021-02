Medidas con efectos desmedidos

Situación crítica Decía con muy buen sentido el otro día el alcalde compostelano que con las medidas que se aplican para hacer frente a la expansión de la pandemia solo cabe acatarlas, porque con ellas se salvan vidas, y éstas tienen un valor incalculable. Pero que también es preciso tener muy en cuenta las repercusiones reales que tienen estas decisiones para tratar de poner solución a los problemas que se crean. El cierre de establecimientos puede aplanar la curva, pero también aplastar la existencia de muchos negocios que se ven abocados a un balance en el que el debe no varía, pero el haber ni está ni se le espera a corto y medio plazo. Porque el cierre actual es seguro, la recuperación una esperanza, y más de uno empieza a temer que la luz al final del túnel sea realmente un mercancías que viene de frente. No hay que olvidar que no hace mucho eran noticia las actualizaciones del precio de los alquileres, que dieron lugar a más de un traslado. Ahora, esa carga, con unos ingresos reducidos a la mínima expresión, cuando los hay, se convierte en una auténtica losa que puede acabar siendo sepulcral. Bien están las medidas, pero es necesario procurar que sus efectos no sean desmedidos, y tener muy claro que con la misma rapidez con la que se aplican es necesario también aportar soluciones. Se ha demostrado ya falso el debate entre economía y salud, porque está claro que son dos caras de la misma moneda, pero también que es preciso buscar el equilibrio entre una y otra sin poner a ninguna de ellas en peligro, porque si es prioritario proteger la segunda, también que la economía de los negocios, sobre todo los más apegados a su tierra, goce de buena salud. Porque no sería muy deseable que la salida de la pandemia nos pille sanos, pero arruinados.