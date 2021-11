Medio acuerdo, medio parche

TRAS CASI DOS AÑOS DE UN ROMANCE en el que pocos veían amor verdadero, el no-acuerdo sobre el aumento de las cotizaciones para hacer caja y poder pagar las pensiones de la generación del baby boom ha terminado con una crisis en la relación del Gobierno de Pedro Sánchez y los empresarios. Hubo momentos de dulzura, sí. Como el acuerdo para la aplicación de los ERTE cuando el covid comenzó a complicarlo todo. O la primera parte del pacto para la reforma de las pensiones, que se ha truncado ahora que se tenía que plasmar la segunda. Los empresarios se han desmarcado en el trío con los sindatos –ya lo habían hecho con el SMI– porque están convencidos de que subir las cotizaciones en estos momentos dañará al empleo y complicará la recuperación económica. El mecanismo de ajuste para llenar la hucha de las pensiones propuesto por José Luis Escrivá y cerrado finalmente solo con CCOO y UGT supone un incremento de las cuotas de 0,6 puntos desde 2023 a 2032. De esa cantidad, el empresario tendrá que asumir aproximadamente 0,5 puntos y el trabajador, 0,1. Con los datos que dio el propio ministro, en una base de cotización en el entorno de los dos mil euros al mes, el patrono pagará diez euros más y el trabajador algo menos de dos. Así visto, no parece demasiado. Pero no debería olvidar el Gobierno que miles de empresas –ni todas son grandes ni poderosas– cuentan en céntimos y luchan a diario por cuadrar las cifras, mantener la plantilla y no echar el cerrojo. Tampoco parece que el acuerdo sobre las cotizaciones vaya a solucionar el enrevesado sudoku de las pensiones. Sería un engaño incidir en ese mensaje. El Ejecutivo espera recaudar alrededor de 50.000 millones de euros para llenar de nuevo la hucha y poder frente a las pensiones entre 2030 y 2050. Pero en sus cálculos hay un poco del cuento de la lechera, porque para alcanzar esa cantidad el dinero ha de tener una rentabilidad del 5 % que nadie garantiza. El propio acuerdo incluye revisiones y deja la puerta abierta a que en el futuro, si hay una desviación importante en las proyecciones, se acometan recortes en las prestaciones o nuevas subidas en las cotizaciones. Por ahora, en fin, no puede hablarse más que de un medio parche, porque el problema no se resolverá, y de un medio acuerdo, porque ni lo han firmado los empresarios ni se ha tenido en cuenta a los grandes partidos. Las pensiones han dejado de ser objeto de un gran pacto de país. Llegará otro gobierno, y habrá otra reforma. Y como los números son complicados, al final, trabajaremos más y cobraremos menos. El tiempo lo dirá.