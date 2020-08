conflicto Quizá el mes de agosto, en plena campaña de alto riesgo de fuego en Galicia, no sea el mejor momento a efectos de responsabilidad social para que los técnicos en prevención de incendios decidan ponerse en huelga. Desde el máximo respeto a sus reivindicaciones de mejoras a nivel laboral, a las que tienen pleno derecho, sí puede cuestionarse que se elija, precisamente, el período más conflictivo en los montes –donde todos los medios deberían estar disponibles para proteger al medioambiente y a las personas–, para adoptar este tipo de medidas de presión, tal vez con la idea de que la Administración pública sea así más permeable. Pero una vez dado el paso, sin cuestionar su profesionalidad, lo mínimo que se debe pedir al colectivo es coherencia. Y en este sentido, no es muy lógico que siendo los propios técnicos directores de obra los que, ya iniciada la movilización, solicitaron formalmente su sustitución por otra persona, hablen, una vez que la Xunta les hace caso, de ilegalidad respecto a una petición efectuada por ellos mismos. Un desliz incomprensible que deja en un segundo plano el núcleo de las protestas y da una sensación de que, al final, lo que se intenta es buscar conflicto. Un camino que no suele ser el más adecuado cuando lo que realmente se busca es llegar a un acuerdo, por otra parte necesario. La clave estará en que salten menos chispas y haya más diálogo.