Menos mal que nos queda Portugal

Además de compartir raíces históricas, culturales, lingüísticas y sociales desde hace siglos, Galicia y Portugal tienen un nuevo interés común: el desarrollo del proyecto Next Generation más importante de la candidatura autonómica a estos fondos, que curiosamente desarrollará en la comunidad una empresa lusa. Se trata de la primera fábrica de fibras textiles de España –y la segunda de la UE–, que no sólo generará 2.500 empleos directos e indirectos tras una inversión de 800 millones, sino que su ubicación en Palas de Rei, Lugo, es también un balón de oxígeno para una provincia muy castigada en los últimos tiempos desde el punto de vista industrial, especialmente tras la crisis de Alcoa en San Cibrao. Hablamos, como señaló Alberto Núñez Feijóo, de una iniciativa que “trasciende” el ámbito de la Comunidad y del estado español, pues su dimensión es europea. Un sueño con un sinfín de oportunidades aparejadas que se hará realidad en dos años con crucial importancia en el ámbito forestal, en el que precisamente la gallega es una de las diez regiones europeas con mayor potencial. Desde el Ejecutivo autonómico la implicación por sacarlo adelante es total, pues fue una prioridad desde el principio, y no escatimará esfuerzos tanto en su impulso como para agilizar los trámites urbanísticos y otros que solicite el Ayuntamiento. El propio CEO de Altri, José Soares de Pina, no duda de poder acceder a estas cuantías procedentes de Bruselas por alinearse la factoría con los criterios asentados desde la capital comunitaria. Ahora solo falta que La Moncloa se vuelque de la misma manera para cerrar este círculo y apostar por la ejecución material y eficiente de los recursos, de acuerdo con el reglamento. Estamos, no en vano, ante una oportunidad para transformar la economía según las exigencias del siglo XXI, ayudando a crear un continente más ecológico, digital y sostenible. Un reto conjunto para los 27 y que en nuestro territorio irá de la mano de una compañía papelera con sede y cerebro en Oporto, cuyo desembarco podría coincidir, paradójicamente, con la marcha de otra firma similar, aunque con su centro de decisión en España: Ence. El capital, dicen, no tiene patria ni fronteras. Pero bien estará que además de todo lo que venga de fuera, no perdamos lo que está aquí. Por si acaso, menos mal que nos queda Portugal.