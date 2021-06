Menos mediocridad, más altura de miras

PARA UN GOBIERNO EN EL que los gestos son básicos no cabe duda de que la visita de Ursula von der Leyen supuso un chute de confianza para afrontar lo que resta de legislatura. La presidenta europea confirmó la aprobación de su organismo al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez calificándolo de sobresaliente. España es el primer país en recibir el OK de Bruselas. Una relevante noticia a consignar en el haber de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica que supo negociar con las autoridades comunitarias y lidiar con las demandas de sus socios de coalición. Esta elevada nota tiene matices importantes. El primero, que reduce a 19.000 millones la partida que llegará este año para financiar inversiones y reformas frente a los 27.000 millones que presupuestó Moncloa a cuenta del plan. Y aunque Calviño insista en que entra dentro de lo previsto obligará a nuestro país a solicitar préstamos, aunque sea en condiciones ventajosas, para cuadrar los números. Dicho en román paladino: seguirá aumentando la deuda pública, que se sitúa, en términos absolutos, en 1,392 billones de euros, máximo histórico. En términos relativos supera el 125 % del PIB, cifra que no se veía desde 1881, según la base de datos del FMI. Desde el inicio de la pandemia la deuda española se disparó en 170.000 millones debido tanto al exceso de gasto como a la brutal caída de ingresos por impuestos. Otro matiz a tener en cuenta son las reformas de obligado cumplimiento que figuran en el plan de resistencia y que, seguro, causarán más de un conflicto con los socios de Gobierno por mucho que la marcha de Pablo Iglesias suavizara las cosas. La anunciada subida del salario mínimo por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz es un frente abierto que se suma a los alquileres-desahucios, precio de la luz o las reformas laboral y de pensiones. Que desde el PSOE se aplaudan las palabras de Ana Patricia Botín: “España se va a salir del mapa” es cuestión que hurga en la herida abierta dentro de UP. Tiene razón Ángel de la Fuente, director de Fedea, cuando advierte que la aprobación provisional de este plan, verde y digital, no hará que se arreglen los problemas por arte de magia. El consenso político y social que reclama Bruselas queda pendiente y es ahí donde deberíamos pedir mesura al PP. Nuestro país se juega mucho pero lo hace con la ventaja de que un Estado nunca colapsa; las empresas y las familias sí, véanse los datos recientes de concursos de creedores sociedades en quiebra. Es hora de buscar consensos, pensar en los ciudadanos y olvidar enfrentamientos partidarios. Menos mediocridad, más altura de miras.