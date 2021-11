Mentiras y realidad de la economía

MÁS ALLÁ DEL AVANCE DE la sexta oleada a lomos de esa variante ómicron que amenaza con extenderse por Europa, el titular de la principal noticia de este lunes debe extraerse del avance del IPC que publicaba el Instituto Nacional de Estadística: la inflación se situó en noviembre en el 5,6 %, marca un nuevo máximo histórico desde septiembre de 1992 y lo hace a pesar de la bajada del coste de la energía en comparación con octubre. Es decir, la subida de precios está descontrolada y nadie parece querer enterarse: los expertos económicos y los políticos miran hacia otro lado y despachan con el simplista mensaje de “nada se puede hacer” las inquietudes de unos ciudadanos que afrontan las dificultades estupefactos al comprobar que, mientras sus salarios o pensiones menguan, se disparan los costes de los bienes de consumo básico. Ninguno de los responsables políticos o económicos son capaces de aportar soluciones reales.

Más bien al contrario. Desde el Banco Central Europeo se envían mensajes a los distintos países para no convertir en estructural el, en opinión de sus analistas, problema temporal que supone un inflación desbocada. Por ello empiezan a pedir que se controlen las subidas salariales, como ya hizo el Bundesbank, el poderoso banco central alemán, ante el ejecutivo postMerkel. Todo bajo la amenaza de frenar los estímulos económicos desde el BCE con el consiguiente encarecimiento del precio del dinero a las entidades financieras, lo que se trasladaría de inmediato a las empresas agravando todavía más esta tensionada situación. Las pretensiones de las autoridades europeas son inasumibles por los trabajadores españoles que entre 2007 y 2020 han visto como sus sueldos subían un 5,1%, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, frente a una inflación disparada hasta el 20%, que se incrementará en el cómputo de este año tres puntos más como refleja el INE. El poder adquisitivo de muchas familias está sufriendo un duro golpe en un escenario que ya no era demasiado boyante: el 27% de los españoles estaban en riesgo de pobreza o exclusión a finales del pasado ejercicio según los indicadores de Eurostat, porcentaje que superará el 30% de mantenerse el actual escenario de inflación. Lo peor es que detrás de los datos aparecen personas frustradas por la situación y la inacción de los poderes públicos. Argumenta el catedrático Juan Torres López en su libro Econofakes. Las diez grandes mentiras económicas que condicionan nuestras vidas que “la economía dominante no es una ciencia y está plagada de falsedades, no por casualidad, muy perjudiciales para la mayoría de la gente”. Le da la razón el comprobar que superada la pandemia los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Y eso no justifica episodios violentos como los ocurridos la pasada semana en la bahía de Cádiz, pero los explica. Situaciones que pueden extenderse.