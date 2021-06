Merecido premio polo seu tesón de impulsar Twitter en galego

RECOÑECEMENTO. a niciativa Twitter en galego leva dez anos en activo e suma case 32.000 seguidores. Acaba de ser recoñecida co premio Rosalía de Castro da Deputación provincial da Coruña. Na sala de máquinas desta acción reivindicativa, está un veciño da parroquia xalleira de Montouto, Carlos García Vieito. Da mesma parroquia onde naceu a poeta Regina Muñíz ou a voz do grupo Folk on Crest, Yoli Río. Dí que a idea xurdiu “por non estar calado e por reivindicar o uso do galego”. Naceu “@chio_en_galego” e está sendo un éxito. Desde un principio as intencións estaban claras:“As novas tecnoloxías son o futuro e o galego ten que ir da man. Non podemos consentir que as redes sociais non dispoñan do galego como unha das súas linguas”. E facendo rebumbio, conseguiuse que Twitter fora sensible ó idioma de Rosalía. Un exemplo. Parabéns a este xalleiro.