Milonga ‘pa’ recordarte, Reyes Maroto

PARTIENDO DE LA BASE de que todo el mundo tiene libertad para expresar

lo que considere en el contexto del respeto, y de que en la vida es recomendable cultivar un criterio para discernir entre el discurso que aporta algo y el que está vacío de valor, en ocasiones debemos resignarnos a darnos de bruces con sermones que nos recuerdan aquella canción que interpretaba en sus inicios el reconocidísimo cantante universal Julio Iglesias: Milonga pa’ recordarte, milonga sentimental. Aunque la milonga que se marcó esta semana Reyes Maroto no tiene nada de sentimental —todo lo contrario, demuestra un desapego total del Gobierno de España a un fenómeno tan internacional como es el de las peregrinaciones a Santiago; y por lo tanto a Galicia—, lo cierto es que la señora ministra de Turismo debe poner un poco (mucho) de empeño y también de dinero encima de la mesa para no ser recordada como la que no apoyó como se merece un acontecimiento tan excepcional como el Año Santo compostelano. Y es que el equipo de Pedro Sánchez acaba de presentar un plan de recuperación para la Ruta Jacobea muy bien adornado de literatura, pero que carece de euros, que es precisamente lo que se necesita para poner en marcha a las numerosas familias que viven en y del Camino; para promocionar el Xacobeo a nivel mundial; para que los peregrinos recobren la confianza y se calcen las botas para poner rumbo a la ciudad del Apóstol. No dudó la Xunta en reclamar más y mejor a Moncloa, un proyecto serio, que es el que urge ahora. Defender y apoyar con fondos de verdad (y no verborrea) el Año Santo es defender Galicia, pero es también apostar por todas las comunidades por las que discurre este itinerario espiritual y cultural europeo: es apostar por España. Déjese de palabrería doña Reyes... y suelte los cuartos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista