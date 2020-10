HASTA HACE pocos meses, muchos cientos de vecinos de Santiago tuvieron que aguantar, sin que prácticamente nadie les hiciese caso, el martirio que supone no poder dormir por culpa de las jaranas nocturnas. La rutina se repetía fin de semana tras fin de semana: música altísima hasta el amanecer, portazos, risas y hasta timbrazos en sus puertas. Indefensos ante el pasotismo de las administraciones, los sufridores solo tenían tres opciones para defender su derecho al descanso: abandonar la cama y acudir al piso ruidoso para llamar la atención a los alborotadores; llamar a la Policía, que por lo general ni daba ni da abasto para frenar tantas celebraciones, o protestar amargamente ante los medios de comunicación. EL CORREO ha publicado cientos de quejas de este tipo y la situación fue mejorando ligeramente, pero lo cierto es que en Compostela y en toda España siempre hemos tendido a disculpar a los juerguistas nocturnos –“están en la edad de pasarlo bien”, “tampoco es para tanto”, “todos hicimos lo mismo...”– y a dejar tirados a quienes opinan que las jaranas nocturnas deben terminar a determinada hora. Eso es lo que ocurre en casi toda la Europa “aburrida”, pero aquí la enfermedad se cronificó y dimos por bueno que en diversos municipios, entre ellos la capital gallega, un significativo porcentaje de la población no tiene derecho a dormir. ¿Qué ocurre desde que el covid campa a sus anchas y los contagios afectan a toda la sociedad? Que nos hemos puesto estupendísimos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando sabemos que la Policía de Santiago tuvo que acudir, como ocurrió la pasada noche, a ocho viviendas en las que se estaban celebrando fiestas. Ocho, no 80, pero con trascendencia general, y solo por eso exigimos las medidas que antes nos importaban un comino por afectar a minorías quejicas y exageradas. Damos pena.

BEATRIZ CASTRO/Periodista