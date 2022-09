Mirando a Italia con preocupación

futuro. Da la impresión de que Europa, la Comisión europea para ser más exactos, va a empezar a acostumbrarse a mirar de reojo hacia los países que forma la Unión cada vez que se producen elecciones generales. Lo más grave es que en las instituciones comunitarias se vivió un momento de suma intranquilidad cuando los sondeos en Francia no eran capaces de garantizar la reelección de Emmanuel Macron, en una segunda vuelta en la que necesitaba los votos de Jean-Luc Mélenchon. Al final se pudo espantar el fantasma de una victoria de Marine Le Pen; eso supuso un respiro para los europeístas. Poco tiempo duró ya que el gobierno supuestamente de tecnócratas de Mario Draghi saltó por los aires empujando a unas nuevas elecciones a Italia, otro de los países fundadores de la UE. Y en la previa a los comicios de este 25 de septiembre nuevos sudores fríos en una Europa que no gana para disgustos. Las palabras de Silvio Berlusconi justificando la invasión de Ucrania para colocar un “gobierno serio” o invitan al optimista habida cuenta de que sus votos pueden empujar a la presidencia italia a la ultraderechista Georgi Meloni. Habrá que esperar los resultados definitivos pero muchos en el Viejo Continente lo haremos con la respiración contenida ante la posibilidad de que se confirme lo que señalaban las encuestas. No sería una buena noticia.